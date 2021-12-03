8 أهداف و3 بطاقات حمراء.. أودينيزي يمنع ريمونتادا لاتسيو في +99

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 00:34

كتب : FilGoal

أودينيزي - لاتسيو

اختتم لاتسيو وأودينيزي الجولة 15 من الدوري الإيطالي بأفضل طريقة ممكنة على ملعب الأولمبيكو بالتعادل 4-4 في مباراة شهدت 3 بطاقات حمراء.

كلا الفريقين لم يعرف الفوز في آخر جولتين، لاتسيو خسر أمام يوفنتوس ونابولي، فيما خسر أودينيزي من تورينو وتعادل مع جنوى.

نتيجة رفعت رصيد لاتسيو إلى 22 نقطة ظل بها في المركز التاسع بينما ارتقى أودينيزي للمركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

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أودينيزي تقدم في أول نصف ساعة بهدفين عن طريق البرتغالي بيتو في الدقيقتين 17 و32.

تشيرو إيموبيلي قلص الفارق في الدقيقة 34 لأصحاب الأرض.

لكن قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول سجل الظهير الأرجنتيني ناهول مولينا الهدف الثالث لأودينيزي.

ريمونتادا لاتسيو جاءت في الشوط الثاني قوية.

بيدرو سجل هدف النسور الثاني في الدقيقة 51، وبعد 5 دقائق أضاف سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الثالث والتعادل.

وفي الدقيقة 57 أشُهرت أول بطاقة حمراء وكانت من نصيب باتريك ظهير لاتسيو لحصوله على الإنذار الثاني.

مولينا في الدقيقة 69 تحصل على بطاقة صفراء ثانية ليكمل أودينيزي اللقاء بـ 10 لاعبين.

وقلب المدافع فرانشيسكو أتشيربي النتيجة في الدقيقة 79 مسجلا رابع أهداف النسور والريمونتادا.

الحكم احتسب 7 دقائق وقت بدلا من الضائع واستطاع تولجاي أرسلان مدافع أودينيزي من خطف التعادل القاتل لكنه انتظر تأكيدا من تقنية الفيديو.

لم تتوقف المباراة عند هذا الحد، فأشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة في وجه والاس لاعب أودينيزي للاعتراض، ومن أكدت تقنية الفيديو صحة الهدف ليحتسبه وتنتهي المباراة بالتعادل 4-4.

لاتسيو أودينيزي الدوري الإيطالي في إيطاليا
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