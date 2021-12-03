كأس العرب - بلايلي: سأكون حاضرا أمام لبنان.. وهذا المنتخب أتمنى مواجهته في النهائي
الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 00:08
كتب : FilGoal
أعلن يوسف بلايلي لاعب وسط منتخب الجزائر استعداده لخوض مباراة لبنان في الجولة الثانية من كأس العرب.
يوسف بلايلي
النادي : نادي قطر
وغاب بلايلي عن لقاء السودان بسبب الإصابة والتي انتهت بفوز محاربي الصحراء برباعية دون مقابل.
وقال بلايلي في تصريحات نقلتها صحيفة النهار الجزائرية: "سأكون حاضرا بنسبة كبيرة أمام لبنان، تلقيت إصابة خفيفة أثرت على تواجدي في لقاء السودان وحاليا أنا في أتم الجاهزية".
وأضاف "متحفزون ونستهدف الدخول بكل قوة في البطولة والفوز بها".
وأتم "أتمنى أن يتأهل منتخب تونس إلى النهائي لمواجهته في حالة تأهلنا نحن كذلك".
ويخوض منتخب الجزائر مواجهة الجولة الثانية ضد لبنان يوم السبت المقبل قبل لقاء مصر في الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء المقبل.
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