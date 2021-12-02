كرة يد - يحيى خالد يتفوق على ممدوح هاشم وخيري.. وبرشلونة يعود للانتصارات في أبطال أوروبا

تفوق يحيى خالد لاعب فيزبريم المجري على الثنائي محمد ممدوح هاشم وأحمد خيري ثنائي دينامو بوخارست الروماني في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

فيما عاد برشلونة الإسباني رفقة علي زين للانتصارات بعد الفوز على بورتو البرتغالي.

في الجولة التاسعة من دوري أبطال أوروبا تفوق يحيى خالد على الثنائي المصري، فسجل 8 أهداف بمفرده، مقابل هدفين لممدوح هاشم وهدف لخيري.

اختراق مميز من يحيى خالد وهدف لفريق فيزبريم في مرمى دينامو بوخاريست تابعوا مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة اليد فقط وحصريا على ONTime Sports pic.twitter.com/VfcnM9tNzM — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 2, 2021

وتفوق الفريق المجري في الشوط الأول بنتيجة 22-15 وزاد من تفوقه في الشوط الثاني ليفوز بالمباراة 47-32.

فوز رفع رصيد فيزبريم إلى 12 نقطة في الثاني برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن فيفي كيليتشي البولندي المتصدر.

An early turning point in the match? 🔄🤪 Cool assist from Yahia Omar as @telekomveszprem lead @CSDinamo in the opening stages.#ehfcl #showtimeforchampions pic.twitter.com/9FqcifcIbD — EHF Champions League (@ehfcl) December 2, 2021

وعاد برشلونة للانتصارات بعد تعادل وهزيمتين وظل ثالثا في الترتيب بالفوز على بورتو البرتغالي 38-31.

وكان الفريق الإسباني قد أنهى الشوط الأول متفوقا بنتيجة 20-13.

فوز وصل ببرشلونة إلى 11 نقطة في المركز الثالث بينما ظل رصيد بورتو 5 نقاط.

المباراة شهدت مشاركة علي زين لكنه لم يسجل.