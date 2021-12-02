كرة يد - يحيى خالد يتفوق على ممدوح هاشم وخيري.. وبرشلونة يعود للانتصارات في أبطال أوروبا

الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 23:26

كتب : FilGoal

يحيى خالد - فيزبريم - دينامو بوخارست

تفوق يحيى خالد لاعب فيزبريم المجري على الثنائي محمد ممدوح هاشم وأحمد خيري ثنائي دينامو بوخارست الروماني في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

فيما عاد برشلونة الإسباني رفقة علي زين للانتصارات بعد الفوز على بورتو البرتغالي.

في الجولة التاسعة من دوري أبطال أوروبا تفوق يحيى خالد على الثنائي المصري، فسجل 8 أهداف بمفرده، مقابل هدفين لممدوح هاشم وهدف لخيري.

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وتفوق الفريق المجري في الشوط الأول بنتيجة 22-15 وزاد من تفوقه في الشوط الثاني ليفوز بالمباراة 47-32.

فوز رفع رصيد فيزبريم إلى 12 نقطة في الثاني برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن فيفي كيليتشي البولندي المتصدر.

وعاد برشلونة للانتصارات بعد تعادل وهزيمتين وظل ثالثا في الترتيب بالفوز على بورتو البرتغالي 38-31.

وكان الفريق الإسباني قد أنهى الشوط الأول متفوقا بنتيجة 20-13.

فوز وصل ببرشلونة إلى 11 نقطة في المركز الثالث بينما ظل رصيد بورتو 5 نقاط.

المباراة شهدت مشاركة علي زين لكنه لم يسجل.

كرة يد دوري أبطال أوروبا لكرة اليد يحيى خالد علي زين ممدوح هاشم
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