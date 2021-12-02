سكاي: كوليبالي قد يغيب عن كأس الأمم الإفريقية

تلقى نابولي الإيطالي ضربة جديدة بغياب كاليدو كوليبالي مدافع الفريق حتى نهاية العام الجاري وقد يغيب عن كأس الأمم الإفريقية 2022 يناير المقبل.

وفقد نابولي نقطتين أمس أمام ساسولو بالتعادل 2-2 بعدما كان البارتينوبي متقدما بثنائية دون مقابل.

كوليبالي تعرض للإصابة والنتيجة 2-1 لنابولي وعقب خروجه تعادل ساسولو بل وسجل أصحاب الأرض هدفا ثالثا أُلغي بتقنية الفيديو.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أظهرت الاختبارات أن الدولي السنغالي عانى من إجهاد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية للقدم اليسرى.

ووفقا للتقارير فأن كوليبالي قد يغيب لمدة تتراوح بين 4 أو 5 أسابيع، وحال تماثل للشفاء في الوقت المناسب قد لا يلعب مع نابولي لمدة تزيد عن شهرين خاصة مع المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وكان نابولي قد أعلن غياب مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين لمدة 3 أشهر وغيابه عن كأس الأمم الإفريقية بسبب تعرضه لكسر في الوجه أثناء مباراة إنتر.

الإصابات أيضا ضربت نابولي مع الثنائي فابيان رويز ولورينزو إنسيني وسيتم تقييم حالة الثنائي قبل مباراة أتالانتا السبت المقبل.

ويتصدر نابولي ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ميلان.