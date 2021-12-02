مرتضى: سأترشح في انتخابات الزمالك.. كارتيرون سيعود إلى مصر يجد راتبه ودور فاروق جعفر انتهى

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك نيته الترشح في انتخابات الزمالك المقبلة رسميا.

وقال مرتضى في كلمته عقب عودته لرئاسة الزمالك: "كنت قد اتخذت قرارا بعدم الترشح في الانتخابات، لكنني قررت خوض السباق بعد طلب الأعضاء ومن يريد التصويت لأي شخص آخر فليتفضل".

وأضاف "استقررت على القائمة التي سأخوض بها الانتخابات القادمة، وأوجه الدعوة للجميع لنزول الانتخابات فمن يريد النزول ليظهر لي نفسه".

وأكمل "تأخير إجراء الانتخابات بسبب موقف اللائحة، وفي حالة إقامتها على اللائحة الاسترشادية سيتم إقامتها على 3 أيام بسبب فيروس كورونا".

وتابع "تم الاستقرار على قائمتي الانتخابية وه ناك مقعدين فارغين سيتم حسمهما خلال الفترة المقبلة، ممنوع على أي عامل أوموظف إجراء دعاية انتخابية ولن يتم إجراء أي دعاية لأي مرشح أو ندوات في النادي".

وعن فاروق جعفر قال: "أقول لفاروق جعفر أنت رمز من رموز النادي ونحن أصدقاء ولكن ذلك خارج النادي، فدورك انتهى داخل النادي تماما".

وعن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قال: "كارتيرون سيعود ويجد راتبه جاهزا".

وشدد "كارتيرون مستمر مع الفريق بشكل طبيعي وسيتم إضافة مدرب عام ومساعد في جهازه المعاون ولا يوجد أي شخص صاحب قرار على مجلس الإدارة".

وأكمل "وحال رفض كارتيرون المساعدين الجدد سنطلب منه تحديد مساعديه ولكن أنا أعرف أنه عندما يعلم أسمائهم سيوافق عليهم".

وكشف في سياق آخر "سأرسل لوزير الرياضة خطابا غدا الجمعة وهناك لجنة من الوزارة ستراجع كل أموال النادي من 30 نوفمبر 2020 وكل شيء سيعود لما قبل ذلك التاريخ".

وأتم مرتضى حديثه "هناك زيادة في رواتب الموظفين في الفترة المقبلة".