مرتضى منصور: مستر "أكس" لا يموت.. وإذا لم يتم إصلاح قناة الزمالك سنفتح واحدة جديدة

الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 21:29

كتب : إبراهيم رمضان

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك عن القضايا المرفوعة بشأن اللاعبين في الاتحاد الدولي "فيفا" وأوضح أنه سيعمل على إصلاح موقف قناة النادي.

وقال مرتضى منصور خلال حديثه مع أعضاء الجميعة العمومية في حضور مجلس الإدارة بالكامل: "أقول للجميع إن مستر أكس لا يموت ولا ييأس من رحمة الله، وزير سابق قال لي لو أنت جبل كنت وقعت، وأنا أقول الآن العدل أساس الملك".

وأضاف "هناك لجنة برئاسة أمير مرتضى منصور لحل كافة القضايا بما فيهم القضايا الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

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وتابع "اللجنة تركت 900 ألف جنيه في الخزينة ولم يدفعوا أي أموال في الضرائب أوالتأمينات أو أرض 6 أكتوبر، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تواجد 300 مليون جنيه في خزينة النادي".

وأكمل "من الآن مكتبي مفتوح للجميع من أصغر طفل في النادي لأكبر عضو، فأعضاء النادي هم أصحابه والجماهير هم ملاُكه، وسوف اتلقى أي شكوى من أي شخص في أي وقت خلال الفترة المقبلة".

وواصل "قمت بإرسال كافة الأوراق الخاصة بقضايا "فيفا" ولكن اللجان لم ترسل الأوراق، الثنائي حمدي النقاز وبنجامين أشيمبونج ليس لهم مستحقات، ونحن من قمنا بشكوى المغربي خالد بوطيب، أما بالنسبة لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" فقمنا بدفع 4 أقساط وممدوح عباس قام بالحجز على حسابات النادي".

وأردف "ربحنا قضية محمود عبد المنعم "كهربا"، ومعروف يوسف لم يتم قيده من الأساس، كما أن السويسري جروس وجهازه لم يحضروا في الموعد المحدد بعد رحيله عن الفريق، وعندما رفعوا قضية للحصول على موسم كامل حصلوا على شهرين فقط بحكم من فيفا".

وتابع "أقول للذين قالوا أن مرتضى جعل نادي الزمالك عزبة أن الجميع علم قيمة أمير مرتضى وقيادته لفريق الكرة وأحمد مرتضى الذي يعمل على ظهور فرع 6 أكتوبر والملعب الجديد للنور".

واختتم حديثه قائلا: "سيتم إصلاح موقف قناة الزمالك، وإذا لم يتم إصلاحها سنقوم بفتح قناة جديدة".

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