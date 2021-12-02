ذا صن: يوفنتوس يريد ضم جورجينيو الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 21:55 كتب : عمر خالد جورجينيو تشيلسي يوفنتوس جورجينيو نرشح لكم تقرير: رانكيك كلمة السر في توحيد رونالدو مع ميسي تقرير: "حلم بارتوميو" يقترب من العودة إلى الليجا عبر بوابة أتلتيكو مدريد تقرير سعودي: اتحاد جدة يريد النني في يناير سبورت: برشلونة اتفق مع لاعب مانشستر سيتي على الانضمام في يناير أخر الأخبار مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) - (0) أرسنال.. راشفورد ينقذ أصحاب الأرض 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي خبر في الجول - الأهلي يتلقى تأكيدا من كاف بموعد السوبر الإفريقي.. ومعسكر دبي قائم 23 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا ذا صن: يوفنتوس يريد ضم جورجينيو 27 دقيقة | ميركاتو مرتضى: سأترشح في انتخابات الزمالك.. كارتيرون سيعود إلى مصر يجد راتبه 42 دقيقة | الدوري المصري التشكيل - رونالدو يقود مانشستر يونايتد.. النني أساسي ضد أرسنال 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي مرتضى منصور: مستر "أكس" لا يموت.. وإذا لم يتم إصلاح قناة الزمالك سنفتح واحدة جديدة 53 دقيقة | الدوري المصري عبد الحليم علي لـ في الجول: تعاهدنا على الصعود.. وهدف المصري الفوز بـ الكونفدرالية ساعة | الكونفدرالية نيفيل: رانكيك لديه عمل كبير مع قائمة مانشستر يونايتد المفككة ساعة | الدوري الإنجليزي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مرتضى: سأترشح في انتخابات الزمالك.. كارتيرون سيعود إلى مصر يجد راتبه مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) - (0) أرسنال.. راشفورد ينقذ أصحاب الأرض خبر في الجول - الأهلي يتلقى تأكيدا من كاف بموعد السوبر الإفريقي.. ومعسكر دبي قائم مصدر من كاف لـ في الجول: حالة واحدة قد تؤجل أول مباراة للأهلي في أبطال إفريقيا مرتضى منصور: مستر "أكس" لا يموت.. وإذا لم يتم إصلاح قناة الزمالك سنفتح واحدة جديدة الأكثر مشاهدة 1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي 4 كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري أمس اليوم غدا الدوري الإنجليزي 1 واتفورد 2 تشيلسي انتهت الدوري الإنجليزي 1 إيفرتون 4 ليفربول انتهت الدوري الإنجليزي 1 أستون فيلا 2 مانشستر سيتي انتهت الدوري الإسباني 1 ريال مدريد 0 أتليتك بلباو انتهت الدوري الفرنسي 0 باريس سان جيرمان 0 نيس انتهت الدوري الإنجليزي 0 مانشستر يونايتد 0 أرسنال مباشر 6:20 الدوري الإنجليزي 1 توتنام هوتسبر 0 برينتفورد مباشر الدوري الإيطالي 1 لاتسيو 2 أودينيزي مباشر 35:57 الدوري الإيطالي 2 تورينو 2 إمبولي انتهت الدوري الهولندي 2 أياكس 0 فيليم 2 مباشر 20:19 الدوري الإسباني - غرناطة - ديبورتيفو ألافيس لم تبدأ 22:00 الدوري الألماني - يونيون برلين - لايبزج لم تبدأ 21:30 كأس العرب 2021 - البحرين - العراق لم تبدأ 12:00 كأس العرب 2021 - عمان - قطر لم تبدأ 15:00 كأس العرب 2021 - موريتانيا - الإمارات لم تبدأ 18:00