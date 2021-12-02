مرتضى منصور: أشكر القيادة المحترمة.. وأين ذهبت هذه الأموال؟

الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 20:42

كتب : إبراهيم رمضان

مرتضى منصور - الزمالك

شدد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على ضرورة عودة الانضباط مرة أخرى إلى النادي.

وقال مرتضى منصور خلال حديثه مع أعضاء الجمعية العمومية فى حضور أعضاء مجلس الإدارة: "الانضباط عاد للنادي مرة أخرى وزمن الفوضى انتهى، ولن يدخل النادي ألا من يحمل كارنيه النادي وزمن العضو هو السيد عاد مرة أخرى".

وأكمل " قمت بتكريم جميع رموز نادي الزمالك بينما قامت اللجان بإلغاء المعاشات، ولكني سوف أقوم بإعادتها وعلى مسؤوليتي الشخصية".

أخبار متعلقة
مرتضى: اللاعبون الراحلون سيعودون وفتحت صفحة جديدة مع الجميع.. وشيكابالا: سننافس مرة أخرى جلسة في الزمالك بين أمير مرتضى وإسماعيل يوسف وكارتيرون يوم السبت مرتضى يتحدث عن تجديد بنشرقي وعقوبة شيكابالا وقضايا النادي مرتضى: مصطفى محمد يساوي 20 مليون يورو.. هو لا يقل عن صلاح

وتابع "أشكر القيادة المحترمة لبلدنا على تنفيذ حكم المحكمة بعودة مجلس إدارة نادي الزمالك، وقلت للجميع بإني لن أشتكي بلدي ابدا مهما حدث".

وأضاف "النادي دخله خلال الفترة الماضية 404 مليون جنيه ولم يتم بناء طوبة واحدة في النادي، فأين ذهبت هذه الأموال؟".

وأكمل "دور اللجان هي تسيير الأعمال وكل العضويات التي تم شطبها قبل ذلك وعادت من خلال اللجان سيتم شطبها كما كانت، وفي حالة الرغبة في عودتها من جديد فعلى العضو التقدم بطلب لمجلس الإدارة كما تنص اللائحة وكل موظف تم فصله سيعود مرة أخرى".

واختتم قائلا: "بداية من يوم الإثنين المقبل سيتم توزيع كارنيهات على الأعضاء ومن لم يقدر على دفع الإشتراك سنقوم بتقسيطه".

مرتضى منصور الزمالك
نرشح لكم
حوار في الجول – علي غزال يكشف سبب انهيار مفاوضات الزمالك والإسماعيلي.. ومواقف خطيرة بالبرتغال محمد فوزي: جهاز إيهاب جلال سبب تألقي.. وأتمنى الانضمام لمنتخب مصر الإسماعيلي يعلن رحيل العجوز وأبو جريشة موسيماني يتحدث عن الفارق بين تدريب صنداونز والأهلي.. وسبب عدم فوز صلاح بالكرة الذهبية
أخر الأخبار
نيفيل: رانكيك لديه عمل كبير مع قائمة مانشستر يونايتد المفككة 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مرتضى منصور: أشكر القيادة المحترمة.. وأين ذهبت هذه الأموال؟ 8 دقيقة | الدوري المصري
إبراهيموفيتش: ميسي ليس من يستحق الكرة الذهبية 16 دقيقة | أوروبا
حوار في الجول – علي غزال يكشف سبب انهيار مفاوضات الزمالك والإسماعيلي.. ومواقف خطيرة بالبرتغال 18 دقيقة | الدوري المصري
بسبب الحكام.. مورينيو يلغي مؤتمره وينصح زانيولو بالرحيل عن إيطاليا 22 دقيقة | الدوري الإيطالي
كاريك: رونالدو لا يضغط؟ هذا لغز 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: رانكيك كلمة السر في توحيد رونالدو مع ميسي 36 دقيقة | ميركاتو
لابورتا: ديمبلي يمكنه تقديم الكثير مع برشلونة 38 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي 4 كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري