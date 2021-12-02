مرتضى منصور: أشكر القيادة المحترمة.. وأين ذهبت هذه الأموال؟

شدد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على ضرورة عودة الانضباط مرة أخرى إلى النادي.

وقال مرتضى منصور خلال حديثه مع أعضاء الجمعية العمومية فى حضور أعضاء مجلس الإدارة: "الانضباط عاد للنادي مرة أخرى وزمن الفوضى انتهى، ولن يدخل النادي ألا من يحمل كارنيه النادي وزمن العضو هو السيد عاد مرة أخرى".

وأكمل " قمت بتكريم جميع رموز نادي الزمالك بينما قامت اللجان بإلغاء المعاشات، ولكني سوف أقوم بإعادتها وعلى مسؤوليتي الشخصية".

وتابع "أشكر القيادة المحترمة لبلدنا على تنفيذ حكم المحكمة بعودة مجلس إدارة نادي الزمالك، وقلت للجميع بإني لن أشتكي بلدي ابدا مهما حدث".

وأضاف "النادي دخله خلال الفترة الماضية 404 مليون جنيه ولم يتم بناء طوبة واحدة في النادي، فأين ذهبت هذه الأموال؟".

وأكمل "دور اللجان هي تسيير الأعمال وكل العضويات التي تم شطبها قبل ذلك وعادت من خلال اللجان سيتم شطبها كما كانت، وفي حالة الرغبة في عودتها من جديد فعلى العضو التقدم بطلب لمجلس الإدارة كما تنص اللائحة وكل موظف تم فصله سيعود مرة أخرى".

واختتم قائلا: "بداية من يوم الإثنين المقبل سيتم توزيع كارنيهات على الأعضاء ومن لم يقدر على دفع الإشتراك سنقوم بتقسيطه".