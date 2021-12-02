إبراهيموفيتش: ميسي ليس من يستحق الكرة الذهبية

أبدى زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان اعتقاده أن زميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الحالي، لم يكن الأحق بالفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021.

وفاز الأرجنتيني بالجائزة للمرة السابعة في مسيرته الكروية، بعد أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019.

هذه المرة تفوق ميسي على روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بـ33 نقطة، وكان الأخير قد سجل 23 هدفا أكثر من ميسي في العام الجاري، وفاز بلقب البوندسليجا مع بايرن ميونيخ.

وفي حديثه لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" قال إبراهيموفيتش: "ليو يعيش لأجل كرة القدم، ولكن ليفاندوفسكي استحق الكرة الذهبية لهذا العام".

من جانبه قال ميسي خلال تسلمه للجائزة إن ليفاندوفسكي كان يستحق جائزة 2020 التي تم إلغاؤها، وطالب بمنحها له من مجلة "فرانس فوتبول" التي تقدم الكرة الذهبية.

يذكر أن ميسي توج بلقب كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين بالفوز على البرازيل البلد المضيف في النهائي، كما توج بكأس ملك إسبانيا مع برشلونة.