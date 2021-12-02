حوار في الجول – علي غزال يكشف سبب انهيار مفاوضات الزمالك.. ومواقف خطيرة بالبرتغال

الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 20:31

كتب : حامد وجدي

علي غزال - مصر - جنوب إفريقيا

من ناشئي وادي دجلة إلى البرتغال والدوري الأمريكي والصيني ثم العودة للدوري المصري مسيرة طويلة لعلي غزال لاعب منتخب مصر وصاحب الـ29 عاما.

علي غزال

النادي :

وعن انهيار مفاوضات الزمالك في اللحظة الأخيرة، وكيف نجحت مفاوضات الإسماعيلي وسبب رحيله من سموحة ومواقف خطيرة تعرض لها في البرتغال رفقة صالح جمعة.

كان لـFilGoal.com هذا الحوار المطول مع علي غزال يكشف فيه العديد من الأسرار.

علي غزال منتخب مصر الزمالك الإسماعيلي سموحة
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