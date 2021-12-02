بسبب الحكام.. مورينيو يلغي مؤتمره وينصح زانيولو بالرحيل عن إيطاليا

بعد احتجاجه الأخير على التحكيم، قرر جوزيه مورينيو مدرب روما عدم عقد مؤتمر صحفي قبل مباراته القادمة ضد فريقه السابق إنتر ميلان.

وستلعب المباراة يوم السبت على ملعب "أولمبيكو"، مباشرة بعد هزيمة الذئاب على يد بولونيا بهدف نظيف، والتي شهدت تعرض تامي أبراهام وريك كارسدورب للبطاقة الصفراء التي تحرمهما من اللعب ضد النيراتزوري.

واحتج مورينيو بشدة على قرارات التحكيم، كما أجرى تبديلات احترازية لتفادي المزيد من الإيقافات، كما نصح لاعبه نيكولو زانيولو بالانتقال إلى خارج إيطاليا لأن الحكام جعلوا اللعب أصعب عليه بداخلها.

ويعاني مورينيو من نقص في اللاعبين، ليس فقط بسبب الإيقافات، بل بسبب الإصابات أيضا، حيث يغيب لورنزو بيليجريني ولياندرو سبيناتزولا لنهاية العام، بينما تعرض ستيفان الشعراوي لإصابة أمام بولونيا.

على الجانب الآخر عاد برايان كريستانتي أمس -الأربعاء- إلا أن جونزالو فيار وفيليكس أفينا جيان مستمران في العزل بسبب إصابتهما بفيروس كوفيد-19.

يذكر أن مورينيو حظي بالعديد من المواجهات مع الإعلام بالفعل، أبرزها حين قررت إذاعة محلية الدعوة لمقاطعة مؤتمراته الصحفية.