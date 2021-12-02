تقرير: "حلم بارتوميو" يقترب من العودة إلى الليجا عبر بوابة أتلتيكو مدريد

يقترب مارك روكا لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني من العودة إلى الدوري الإسباني في سوق الانتقالات الشتوية بشهر يناير القادم، وذلك عبر بوابة أتلتيكو مدريد.

ولا يلعب روكا بالقدر الكافي تحت قيادة المدرب يوليان ناجلزمان، وهو ما يجعل خيار الانتقال هو الأقرب، حيث لعب مباراة واحدة هذا الموسم لمدة 20 دقيقة فقط أمام دينامو كييف في مباراة أقل أهمية بدوري أبطال أوروبا.

يتزامن ذلك مع بحث أتلتيكو مدريد عن تدعيم خط وسطه مؤخرا، حيث ينوي التعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش نجم إنتر مجانا في الصيف القادم.

من هنا ظهرت إمكانية التعاقد مع روكا لاعب إسبانيول السابق، كونه سيصبح تدعيما فوريا في يناير بحسب صحيفة "دون بالون" الإسبانية.

يذكر أن روكا كان أحد أبرز اهتمامات جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة السابق قبل عام ونصف، إلا أن بايرن ميونيخ تفوق في هذه المفاوضات.