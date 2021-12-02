لابورتا: ديمبلي يمكنه تقديم الكثير مع برشلونة

يرى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني أنه ما زال يسعى لتجديد الفرنسي عثمان ديمبيلي عقده مع النادي.

وقال لابورتا في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "يمكن أن يكون لاعبا مهما إذا تمكنا من الاستمرار في مسار المفاوضات وتجديد العقد".

وأضاف "إنه أمر مهم للغاية، نعتقد أنه لا يزال بإمكانه تقديم أكثر بكثير مما قدمه بالفعل لبرشلونة".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مسألة تجديد عقد اللاعب الفرنسي توقف في الوقت الحالي بسبب مطالب عثمان ديمبيلي من أجل تجديد عقده مه ناديه.

وعلى جانب أخر، شدد لابورتا أن برشلونة يستطيع أن يبرم صفقات لتدعيم الفريق في الفترة المقبلة، ولكن هناك عقبه واحدة يعمل النادي على حلها وهى الحد الأقصى للرواتب.

وأضاف لابورتا عن تشافي المدير الفني للفريق قائلا: "تشافي يعرف اللاعبين الذين يمتلكونه ويتواصل بشكل دائم مع مدير كرة القدم ماتيو أليماني، ومديرنا العام والأشخاص الذين نثق بهم، حتى إذا كان من الضروري تعزيز الفريق، سننظر إلى الاحتمالات التي لدينا".

وتابع "تشافي لديه الجميع وهو متأكد من أنه سيكون قادرا على الحصول على أداء أكثر بكثير مما تم الحصول عليه حتى الآن، نحن على ثقة من أن تشافي سيطبق معيار سيجعل هذا الفريق أكثر كفاءة بكثير، لقد جلب الأمل والحماس وأرى جوا جيدا في غرفة الملابس ".

يذكر أن برشلونة سيلاقي فريق ريال بيتيس ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

ويحتل برشلونة المركز السابع برصيد 23 نقطة، فيما يأتي ريال بيتيس في المركز الـ 5 برصيد 27 نقطة بجدول الترتيب.