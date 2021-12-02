مثال للروح الرياضية.. فريق كوكا يفوز بثلاثية ويترك الخصم يسجل هدفه الوحيد

تغلب كونيا سبور على ضيفه فانسبور بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور الرابع لكأس تركيا.

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم المصري أحمد حسن كوكا مع كونيا سبور منذ بدايتها وحتى الدقيقة 80، حيث خرج وحل أرتيم كرافيتس بدلا منه.

بدأت الواقعة عند الهدف الأول في الدقيقة 33، حيث أصيل أوجولكان أولجون لاعب كونيا سبور خلال الهجوم، فترك الكرة وأشار مطالبا بإيقاف اللعب، الأمر الذي استجاب له لاعبو فانسبور، ولكن لاعبو كونيا واصلوا اللعب وسجلوا الهدف الأول الذي احتسب عكسيا على باريس جوك مدافع فانسبور بعد اصطدام الكرة به واتجاهها إلى المرمى.

بعد اعتراضات من لاعبي فانسبور اتضح الموقف للفريق المضيف، فتركوا حمزة كوتشوكويلو يسجل هدف التعادل في الدقيقة 35 بمجرد استمرار اللعب.

لاحقا سجل ألبر أولودواج الهدف الثاني في الدقيقة 71 وأضاف عمار رحمانوفيتش الهدف الثالث في الدقيقة 76.

بذلك يتأهل كونيا سبور إلى دور الـ32 في كأس تركيا.