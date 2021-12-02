مثال للروح الرياضية.. فريق كوكا يفوز بثلاثية ويترك الخصم يسجل هدفه الوحيد

الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 19:56

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا

تغلب كونيا سبور على ضيفه فانسبور بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور الرابع لكأس تركيا.

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم المصري أحمد حسن كوكا مع كونيا سبور منذ بدايتها وحتى الدقيقة 80، حيث خرج وحل أرتيم كرافيتس بدلا منه.

بدأت الواقعة عند الهدف الأول في الدقيقة 33، حيث أصيل أوجولكان أولجون لاعب كونيا سبور خلال الهجوم، فترك الكرة وأشار مطالبا بإيقاف اللعب، الأمر الذي استجاب له لاعبو فانسبور، ولكن لاعبو كونيا واصلوا اللعب وسجلوا الهدف الأول الذي احتسب عكسيا على باريس جوك مدافع فانسبور بعد اصطدام الكرة به واتجاهها إلى المرمى.

أخبار متعلقة
حوار في الجول – كريم عبده ينتقد مشهد "البودي جاردز" ويدافع عن كوكا ويكشف كيف أنقذ توتي ومتعب بمشاركة كوكا.. كونيا سبور يعود لسكة الانتصارات بإسقاط قيصري هدف مصطفى محمد ينصر جالاتا سراي على رفاق كوكا.. وألتاي يخسر بمشاركة ريان

بعد اعتراضات من لاعبي فانسبور اتضح الموقف للفريق المضيف، فتركوا حمزة كوتشوكويلو يسجل هدف التعادل في الدقيقة 35 بمجرد استمرار اللعب.

لاحقا سجل ألبر أولودواج الهدف الثاني في الدقيقة 71 وأضاف عمار رحمانوفيتش الهدف الثالث في الدقيقة 76.

بذلك يتأهل كونيا سبور إلى دور الـ32 في كأس تركيا.

كوكا كونيا سبور
نرشح لكم
تقرير سعودي: اتحاد جدة يريد النني في يناير كيف رد صلاح على احتلاله المركز السابع في الكرة الذهبية محمد صلاح: هكذا سجلت هدفي الثاني ضد إيفرتون.. وسر تألق ليفربول حاليا هدفان وصدارة أوروبا ورقم قياسي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون؟
أخر الأخبار
حوار في الجول – علي غزال يكشف سبب انهيار مفاوضات الزمالك والإسماعيلي.. ومواقف خطيرة بالبرتغال 2 دقيقة | الدوري المصري
بسبب الحكام.. مورينيو يلغي مؤتمره وينصح زانيولو بالرحيل عن إيطاليا 6 دقيقة | الدوري الإيطالي
كاريك: رونالدو لا يضغط؟ هذا لغز 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: رانكيك كلمة السر في توحيد رونالدو مع ميسي 20 دقيقة | ميركاتو
لابورتا: ديمبلي يمكنه تقديم الكثير مع برشلونة 22 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر من كاف لـ في الجول: حالة واحدة قد تؤجل أول مباراة للأهلي في أبطال إفريقيا 22 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
سكاي: الموافقة على تقليص الحضور الجماهيري في الدوري الألماني 27 دقيقة | الدوري الألماني
تقرير: "حلم بارتوميو" يقترب من العودة إلى الليجا عبر بوابة أتلتيكو مدريد 29 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي 4 كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري