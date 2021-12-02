كأس العرب - مدرب البحرين: لن نرضى بالخسارة أمام العراق.. وقدمنا مباراة كبيرة أمام قطر

شدد هيليو سوزا المدير الفني لـ منتخب البحرين على ضرورة الفوز على العراق من أجل تواصل المنافسة على بطاقة التأهل للدور المقبل في كأس العرب.

وكان منتخب البحرين قد خسر أول مواجهاته في البطولة ضد قطر بهدف دون رد.

وقال هيليو سوزا في المؤتمر الصحفي: "مواجهة العراق ستكون صعبة للغاية ولابد من تحقيق الفوز فيها لمواصلة المشوار في بطولة كـأس العرب".

وأضاف "الخسارة إن حدثت ستُبعد البحرين من المنافسة وهذا ما لا نرضاه وكذلك الجماهير والإعلام البحريني".

وأردف "قدمنا مباراة كبيرة أمام قطر وسنعالج الأخطاء التي وقعنا فيها في المباراة الأولى".

وأتم "منتخب العراق نعرفه جيدا وسبق وأن تقابلنا معه في مرات عديدة ".

ويتذيل المنتخب البحريني ترتيب المجموعة المجموعة، فيما يحتل المنتخب العراقي المركز الثاني بالتساوي مع عُمان.