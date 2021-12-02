كأس العرب – مدرب موريتانيا: سنواجه الإمارات من أجل الفوز.. علينا تقدم مستوى جيد

قال ديديي داروزا المدير الفني لمنتخب موريتانيا إنه فريقه سيخوض لقاء الإمارات من أجل الفوز لمحاولة الترشح للمرحلة المقبلة من كأس العرب.

ويواجه منتخب الإمارات منافسه موريتانيا غدا الجمعة في ثاني جولات كأس العرب ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وقال مدرب موريتانيا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس: "سنخوض المباراة من أجل الفوز والمنافسة على التأهل للمرحلة المقبلة".

وواصل "المنتخب يعاني من غياب بعض العناصر بسبب الإصابات إلى جانب عدم حضور عناصر مهمة لتواجدهم مع الفرق التي يحترفون معها في دوريات خارجية في أوروبا وإفريقيا".

وعن الهزيمة ضد تونس 5-1 قال: "هي نتيجة غير إيجابية وعملنا على تصحيح الأخطاء وأتمنى تقديم مستوى جيد غدا".

وأردف "أتينا إلى قطر لتقديم مباريات جيدة وسندافع عن حظوظنا رغم كوننا غير مرشحين للفوز باللقب مثل المنتخبات الإفريقية الأخرى ولكن علينا تقديم مستويات جيدة تمكننا من الفوز بالمباريات".

وأتم "المنتخب الآن ضم عددا من العناصر الشابة التي يأمل أن تظهر بشكل جيد يساعد المنتخب في الظهور المثالي وخلق التوازن في تشكيلة المنتخب".

ويحتل منتخب موريتانيا المركز الأخير في المجموعة فيما يأتي منتخب تونس متصدرا بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن الإمارات.

ويحتل منتخب سوريا المركز الثالث بدون أي نقاط وبفارق الأهداف عن موريتانيا.