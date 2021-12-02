كالتشيو ميركاتو: إصابة كيير قد تغير خطة ميلان في سوق الانتقالات

الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 19:31

كتب : FilGoal

سيمون كيير - إنجلترا والدنمارك - يورو 2020

يجري الدنماركي سيمون كيير مدافع ميلان الإيطالي عملية جراحية في ركبته اليسرى، بعدما تعرض للإصابة أمام جنوى أمس الأربعاء.

ولم تحدد بعد مدة غياب المدافع الدنماركي، بعدما خرج مصابا بعد مرور 4 دقائق من انطلاق المباراة.

وقال باولو مالديني مدير ميلان يوم الإثنين الماضي إن الفريق لا يخطط لإحضار وجوه جديدة في سوق الانتقالات الشتوية.

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لكن بالنظر إلى التطورات الأخيرة، فإن خطة النادي يجب أن تتغير وفقا لتقرير "كالتشو ميركاتو" الإيطالي.

التقرير كشف بعض الأسماء المرشحة للانضمام إلى ميلان هم: جيلسون بريمير مدافع تورينو – بينوا باديشيلي مدافع موناكو – فاكوندو ميدينا مدافع لانس - كاليب أوكلي مدافع كريمونيزي المُعار من أتالانتا.

وقد يفكر ميلان في استعادة ماتيا كالدارا المعار إلى فينتسيا كحل آخر.

ويمتلك ميلان 3 مدافعين في الوقت الحالي هم: ماتيا جابيا – أليسيو رومانيولي – فيكايو توموري.

كيير (32 عاما) شارك الموسم الحالي في 14 مباراة بعدد دقائق 1073، وغاب فقط في 6 مباريات.

ميلان سيمون كيير الدوري الإيطالي جنوى
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