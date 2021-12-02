كأس العرب – يونس محمود يطالب العراقيين بالبعد عن "الشخصنة والاستهداف" قبل لقاء البحرين

الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 19:18

كتب : محمد الجزار

قرعة كأس العرب - وائل جمعة - محمد بركات - يونس محمود

طالب يونس محمود نجم منتخب العراق السابق ورئيس الوفد الحالي في قطر ونائب رئيس اتحاد الكرة وسائل الإعلام المحلية بالبعد عن الشخصنة والاستهداف قبل لقاء البحرين.

ويستعد منتخب العراق لملاقاة البحرين غدا الجمعة في ثاني جولات كأس العرب.

وتحدث يونس محمود للصحفيين على هامش وصول رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال لقطر قائلا إنه يجب الابتعاد عن الشخصنة والاستهداف مؤكدا تقبله للانتقاد المهني لخدمة مسيرة المنتخب وليس عرقلته.

وأعرب يونس محمود عن ثقته الكبيرة بلاعبي المنتخب خاصة الشباب منهم مؤكدا أنهم أعمدة المستقبل.

وعن مواجهة البحرين قال: "منتخب العراق مازال في المنافسة على التأهل ومواجهة البحرين بمثابة محطة للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل قبل ملاقاة قطر".

ويحتل منتخب العراق المركز الثالث في المجموعة بنقطة وحيدة بالتساوي مع عمان، ويتصدر المنتخب القطري المجموعة بثلاث نقاط.

فيما يأتي البحرين رابعا بدون أي نقطة.

كأس العرب العراق يونس محمود
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