الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد الجولة التاسعة

انقض محمد حمبوزو لاعب الأولمبي على صدارة ترتيب هدافي مجموعة بحري في الدرجة الثانية.

وسجل حمبوزو هاتريك في شباك الصيد بالمحلة ليقود فريقه للصدارة ويتصدر ترتيب الهدافين رفقة محمد الدسوقي لاعب صيد المحلة برصيد 5 أهداف لكل لاعب.

وسجل أحمد عبد الستار مهاجم سبورتنج هدفا في شباك بلدية المحلة وأصبح في المركز الثاني بترتيب الهدافين برصيد 4 أهداف.

ويتساوى معه حسام باولو مهاجم بايونيرز والذي سيواجه الرجاء في الجولة التاسعة يوم السبت المقبل، وجلال الشرقاوي لاعب ألعاب دمنهور.

فيما يتواجد 11 لاعبا في المركز السادس برصيد 3 أهداف.

وجاء ترتيب الهدافين حتى الآن كالتالي: