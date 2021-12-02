الدرجة الثانية – نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد الجولة التاسعة

الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 18:30

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - بحري

تصدر الأولمبي ترتيب مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية بعد نهاية مواجهات اليوم الأول من الجولة التاسعة.

يقدم لكم FilGoal.com نتائج وترتيب الجولة التاسعة من مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية المصري.

إليكم نتائج مباريات اليوم:

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وترتيب الجولة التاسعة جاء كالآتي:

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