الدرجة الثانية – نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد الجولة التاسعة

تصدر الأولمبي ترتيب مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية بعد نهاية مواجهات اليوم الأول من الجولة التاسعة.

يقدم لكم FilGoal.com نتائج وترتيب الجولة التاسعة من مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية المصري.

إليكم نتائج مباريات اليوم:

نتائج مباريات اليوم بدوري الدرجة الثانية (مجموعة بحري) 🇪🇬⚽ pic.twitter.com/u6I8gPrKIZ — FilGoal (@FilGoal) December 2, 2021

وترتيب الجولة التاسعة جاء كالآتي: