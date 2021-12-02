تقرير: العودة تقترب.. إريكسن يتدرب سرا في الدنمارك

منذ الحادثة الشهيرة في الثاني عشر من يونيو الماضي، تحديدا حين سقط كريستيان إريكسن مغشيا عليه إثر أزمة قلبية في أولى مباريات الدنمارك بمنافسات يورو 2020 ضد فنلندا، يتردد السؤال ذاته: هل سيلعب إريكسن كرة القدم مجددا؟

بعد مرور 173 يوما على الواقعة، لا توجد أي إجابة رسمية، ولكن بحسب موقع "بي تي" الدنماركي، فإن إريكسن يتدرب سرا بالكرة.

آخر هذه التدريبات حدثت صباح أمس -الأربعاء- في أدالين، مقر تدريبات ناديه السابق أودينسي بولدكلوب الدنماركي، بصورة منفردة مع مدرب شخصي.

وقال مايكل هيمينجسن المدير الرياضي لنادي أودينسي في تصريحاته لـ "بي تي": "نحن سعداء للغاية أن كريستيان إريكسن يحافظ على لياقته في ملاعبنا".

وأضاف "بقينا على تواصل مع كريستيان منذ رحيله عن النادي، ولذلك كنا سعداء حين طلب أن يعاود تدريباته في أدالين".

وأجرى إريكسن تدريبات الأربعاء بعيدا عن الأعين، وعلى بعد بضعة مئات أمتار عن فيلا يسكنها مع صديقته سابرينا وولديه منذ الصيف الماضي.

وتواجد النجم الدنماركي على أرض الملعب في الثامنة صباحا، وتلقى تعليماته باللغة الإنجليزية، وتدرب على تسديد الكرة على المرمى ضمن تدريباته.

وحاول موقع "بي تي" الحصول على تعليق من مارتن شوتس وكيل إريكسن، أو من ناديه إنتر ميلان، ولكن دون جدوى.