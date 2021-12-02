الدرجة الثانية - الأولمبي يواصل تصدر ترتيب مجموعة بحري ووفاة أدهم السلحدار مدرب المجد

حافظ الأولمبي على صدارة ترتيب مجموعة بحري في الدرجة الثانية بعد نهاية مباريات اليوم ضمن الجولة التاسعة.

وتصدر الأولمبي الترتيب بعد الفوز على صيد المحلة 4-2 ليحافظ الفريق السكندري على صدارته برصيد 21نقطة.

محمد حمبوزو سجل هاتريك للأولمبي في الثانية 40 من انطلاق المباراة والدقيقة 12 و52 وعبد الله الرويني في الدقيقة 70.

فيما سجل للصيد المغربي المهدي الهاكي في الدقيقة 26 وأحمد علاء في الدقيقة 73.

وانتصر المنصورة على الحمام بهدف دون رد سجله محمد حفظي من ركلة جزاء في الدقيقة 44 ليرتفع رصيد المنصورة إلى 11 نقطة.

وتعادل حرس الحدود مع دمنهور سلبيا.

وتعادل كفر الشيخ مع أبو قير للأسمدة بهدف لكل فريق سجل أحمد عبد الرحمن في الدقيقة 29، وتعادل موسى أولاري في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع من الشوط الأول لكفر الشيخ.

وانتصر سبورتنج على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف.

سجل أحمد عادل وأحمد عبد الستار من ركلتي جزاء لسبورتنج في الدقيقة 11 والدقيقة 80 على الترتيب وسجل مؤمن إبراهيم للبلدية ليرتفع رصيد سبورتينج إلى 14 نقطة.

وخسر المصري بالسلوم على ملعبه من دكرنس بهدفين مقابل هدف.

تقدم محمد محمود رجب في الدقيقة 27 للمصر بالسلوم وسجل لدكرنس عادل أدهم في الدقيقة 52 ثم محمد رمضان "حلة" في الدقيقة 92 ليرتفع رصيد دكرنس إلى 16نقطة.

وفاز المجد على الزرقا بهدف دون رد سجله محمد عصام في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

توفي أدهم السلحدار المدير الفني لنادي المجد السكندري عقب تسجيل فريقه لهدف الفوز في الثواني الأخيرة في شباك الزرقا.

وقال محمد باهي المستشار الإعلامي لنادي المجد السكندري لـFilGoal.com: "سجل فريقا هدفا في الدقيقة 93 في شباك الزرقا وتعرض أدهم السلحدار لهبوط حاد في الدورة الدموية".

وواصل "تم نقل المدرب إلى المستشفى ولكنه توفي قبل وصوله ونستخرج حاليا تصريح الدفن".

وستقام مباراة الرجاء مع بايونيرز السبت المقبل.