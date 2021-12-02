مران المنتخب: مستجدات حالة حمدي فتحي.. زيارة أبو ريدة ورئيس الاتحاد القطري

الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 18:00

كتب : بسام أبو بكر

مران المنتخب

أدى منتخب مصر تدريبه اليوم على الملعب المخصص له استعدادا لمواجهة السودان في السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة (السابعة بتوقيت مكة المكرمة) ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب 2021.

وشارك في المران 22 لاعبا، بينما تغيب عنه حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي وفقا للبروتوكول المعتمد دوليا في التعامل مع حالة الارتجاج التي تعرض لها.

وأجرى فتحي الفحوصات الطبية اللازمة برفقة محمد أبو العلا طبيب المنتخب، وذلك بأحد مستشفيات الدوحة للاطمئنان على استقرار حالته، وأشار الطبيب أنه بحالة جيدة.

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وزار حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم تدريبات المنتخب برفقة هاني أبو ريدة عضو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحادين العربي والإفريقي، وكان في استقبالهما أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري ومحمد الشواربي عضو الاتحاد.

وتمنى رئيس الاتحاد القطري التوفيق للمنتخب المصري، مهنئا لاعبيه على وجود مدرب عالمي معهم وهو البرتغالي كارلوس كيروش، بينما أبدى أبو ريدة سعادته بعمل كيروش على صناعة جيل جديد للكرة المصرية.

يذكر أن المنتخب المصري افتتح مسيرته في كأس العرب بالفوز على لبنان بهدف دون رد.

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