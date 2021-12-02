الإسماعيلي يعلن رحيل العجوز وأبو جريشة

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي توجيه الشكر للثنائي أحمد العجوز المدرب العام ومحمد صلاح أبو جريشة مدير الكرة.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه مجلس الإدارة اليوم، حيث أثنى بيان الدراويش على ما قدمه الثنائي من جهود جليلة ومضنية مع الفريق بحد وصفه، باعتبارهما من أبناء الإسماعيلي المخلصين الذين أفنوا حياتهم في خدمة النادي دون انتظار أي مقابل.

وشدد مجلس إدارة الإسماعيلي على بالغ تقديره واحترامه للعجوز وأبو جريشة، مشيرا إلى إمكانية الاستعانة بخدماتهما في فترة قادمة.

ويلعب الإسماعيلي في الوقت الحالي تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان براون الذي قاد آخر 3 مباريات في الدوري، حيث خسر أمام الزمالك 2-0 وتعادل مع المقاولون العرب 1-1 وغزل المحلة 0-0، ليحقق أول نقطتين مع الفريق.

ويحتل الدراويش المركز السابع عشر -قبل الأخير- في ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، حيث لم يحقق أي فوز حتى الآن.