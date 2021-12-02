كرة يد - الروبي لـ في الجول: استدعاء الأحمر من أجل مباراة تونس على أقل تقدير.. والمنتخب أقنعه

الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 16:55

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد الأحمر - مصر - إسبانيا - طوكيو 2020

يرى حمادة الروبي مدرب فريق اليد بالزمالك أن استدعاء أحمد الأحمر إلى منتخب مصر من أجل مباراة تونس على أقل تقدير في كأس الأمم الإفريقية.

وتراجع أحمد الأحمر عن قرار اعتزاله الدولي لينضم إلى قائمة المنتخب ويستعد لبطولة أمم إفريقيا المقرر لها يناير المقبل.

وقال الروبي لـ FilGoal.com: "يتواجد في مركز الأحمر كل من يحيى خالد ولا يوجد من يجعله يستريح".

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وأضاف الروبي "يتواجد أيضا في نفس المركز يحيى خالد ومحسن رمضان لاعب الأهلي ولكن الأخير بعيد تماما خلال الفترة الأخيرة".

وشدد مدرب الزمالك "المنتخب يحتاج أحمد الأحمر من أجل مباراة تونس على أقل تقدير".

وكشف الروبي "كانت هناك محاولات من أجل تراجع الأحمر عن اعتزاله الدولي ولكنه كان يرفض الفكرة، تلك المحاولات منذ 4 أشهر تقريبا".

وتابع "أمس واليوم كانت هناك محاولات أخرى وجلسوا معه وأعتقد تم إقناعه بالمشاركة في تلك البطولة ثم يعتزل بعد ذلك".

وعن العمل بعد اعتزال الأحمر كشف "سيتبقى عاما على كأس العالم وبالتالي سيتم العمل على إيجاد بديل مناسب له".

وواصل "وجهة نظري الشخصية والتي نقلتها للأحمر أن يلعب تلك البطولة ويختم مشواره الدولي ببطولة قادر على التتويج بها".

وأخيرا بالحديث عن ضم 11 لاعبا من الزمالك اختتم تصريحاته "الحمد لله هذا عمل أوليفير روي المدير الفني الذي يشبه عمل المنتخب وبالتالي كان أسهل على مدرب مصر، جودة لاعبي الزمالك ممتازة ومختلفة ولديهم القدرات الفنية والخبرات الكبيرة".

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