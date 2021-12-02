العربي هلال سوداني لـ في الجول: لا نخشى أحد.. ونعيش أجواء مونديالية في قطر

أعرب العربي هلال سوداني مهاجم المنتخب الجزائري عن سعادته بالفوز الذي حققه محاربو الصحراء على حساب السودان بنتيجة 4-0 في كأس العرب 2021، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الثلاثاء في استهلالية مباريات المجموعة الرابعة.

وتابع هلال سوداني في تصريحات لـFilGoal.com: "جئنا إلى قطر بنية تشريف العلم الجزائري، وتحقيق مشوار مشرف في هذه البطولة"، مشيرا الى انهم يعرفون ان المنافسة ستكون قوية ومثيرة.

وقال سوداني في تصريحات خاص عقب هذه المباراة: “إننا احترمنا المنافس منذ البداية، كوننا ندرك بأن السودان يملك منتخبا قويا، لذلك تمكنا من تحقيق الفوز خلال اللقاء. نحن لا نخشى أي منتخب، ولكن نحترم الجميع”.

وأضاف لاعب المنتخب الجزائري “الحمد لله تمكنا من تحقيق أول فوز برباعية، وهذا بفضل مجهودات كل اللاعبين، والفوز في بداية المشوار دائما ما يعتبر أمر إيجابي".

وصرح سوداني عقب نهاية المباراة "احترمنا المنافس السوداني خلال مواجهة الأمس، هو الذي جعلنا نحقق الفوز. الحمد لله تمكنا من تحقيق أول فوز برباعية، وهذا بفضل مجهودات كل اللاعبين، بالنسبة لنا لا يوجد منتخب أول وثاني، أو لاعب أساسي، وبديل، كلنا هنا لتمثيل منتخب واحد وهو المنتخب الجزائري".

واستمر "سعيد بالعودة مُجددا للمُنتخب الوطني، كما أنّني سأبذل قصارى جهدي من أجل تشريف الجزائر في هذا المحفل العربي المهم".

وفي الصدد ذاته قال "نتواجد على أتم الجاهزية لتقديم بطولة في المستوى، سعيد بثقة مجيد بوقرة وسأسعى لرد الجميل، خاصة وأنني عملت بجد مؤخرا حتى أكون أحد الخيارات بالنسبة للجهاز الفني".

كما عزّز المهاجم هلال العربي سوداني الرصيد التهديفي للمنتخب الوطني أمام منتخب السودان. في اللقاء الذي يجري بملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويسعى مهاجم ضمك السعودي للتألق مجدّدا مع المنتخب الجزائري على أمل استدعائه من قبل جمال بلماضي، والاستعانة بخدماته في كأس أمم أفريقيا التي ستجري بالكاميرون، خاصة وان اللاعب عاد لحمل الألوان الوطنية بعد غياب طويل بالنظر إلى الإصابات المتكرّرة.

وعن ذلك، قال هلال "رغم الفوز برباعية، إلا أن مواجهة السودان لم تكن سهلة وسنسعى لتقديم مباراة كبيرة وتحقيق الفوز في المواجهة المقبلة أمام المنتخب اللبناني، خاصة أنه منتخب جيد ومنظم وسنعمل على التحضير بصورة مثالية للمواجهة المقبلة".

وعن مباراة مصر، قال عربي هلال سوداني لـFilGoal.com: "حاليا لا نفكر في مواجهة مصر، لأن لدينا مباراة لبنان وبعد نهاية مباراة المنتخب اللبناني سنفتح ملف مواجهة المنتخب المصري".

وحول اللعب في الملاعب المونديالية قال هلال "لعبت مع الخضر من قبل في المونديال وأعرف الأجواء المونديالية، ونعيشها حاليا في هذه الأيام بالدوحة والتي بكل صراحة أكملت جاهزيتها بصورة متميزة لبطولة مونديال العالم 2022، وحاليا نعيش المونديال من خلال كأس العرب من ملاعب وكل تفاصيل لكأس العالم".

وتابع لاعب المنتخب الجزائري "علينا الآن أن نطوي صفحة هذه المباراة، وأن نركز على تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة أمام منتخب لبنان، حتى نضمن تأشيرة العبور إلى الدور المقبل".

وأوضح "هدفنا هو الفوز بكل المباريات، خاصة وأننا نتعامل مع كل لقاء على أساس أنه نهائي؛ وبالتالي سنواصل تسيير المرحلة حتى الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة".

وختم العربي هلال سوداني حديثه قائلا "بكل تأكيد طموحنا الذهاب لأبعد نقطة في البطولة، والتتويج باللقب هو حق مشروع وطموح لكل منتخب، ونحن نسعى للتواجد في القمة والظفر باللقب، ولذلك سنعمل من أجل هذا الهدف، ولكن سيكون كل ذلك خطوة بخطوة".