لاعب الأردن لـ في الجول: نستهدف عبور المجموعات مبدئيا.. ومواجهة مصر ستكون رائعة

الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 16:31

كتب : أحمد رجب

محمود مرضي مع الأردن أمام السعودية

يستهدف منتخب الأردن الفوز ببطولة كأس العرب حسب محمود مرضي لاعب منتخب الأردن، فيما يرى مواجهة منتخب مصر إذا تحققت بالأمر الرائع.

الأردن فاز على السعودية بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب.

وقال محمود مرضي في تصريحات لـFilGoal.com: "الفوز بالبطولة حق مشروع لكل منتخب، ولكننا نفكر في التأهل من الدور الأول، وبعدها سنفكر في الخطوات التالية".

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وأضاف "إهدار الفرص أمر وارد لأي منتخب، دائمًا المباراة الأولى يكون فيها التركيز على النقاط الثلاث، والحمد لله حققنا المطلوب، ونجحنا في حصد النقاط الثلاث".

مرضي أتبع "نصائح المدرب عدنان حمد كانت أن نكون منظمين للغاية ونتحرك ككتلة واحدة، ونجحنا في ذلك الأمر. المنتخب السعودي لم يكن سهلاً، صحيح أنهم لاعبين شباب، ولكن لديهم عناصر مميزة. والدوري السعودي من أقوى الدوريات في منطقة آسيا".

واستمر "أتمنى أن نكون الحصان الأسود في هذه البطولة".

مرضي أتم "منتخب مصر منتخب عريق، صاحب إنجازات وباع طويل في البطولات القارية، وبالتأكيد ستكون مباراة ممتعة أن نلعب أمام فريق قوي إذا واجهناهم، وإن شاء الله نظهر بمظهر يليق بسمعة الكرة الأردنية.

ويلعب الأردن مع المغرب يوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية.

كأس العرب محمود مرضي الأردن
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