بيان رسمي - وزارة الرياضة تعلن اعتماد لائحة اتحاد الكرة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة اعتماد لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم الجديدة رسميا.

ونشرت وزارة الرياضة بيانا رسميا، تعلن فيه اعتماد لائحة اتحاد الكرة بشكل رسمي، وبالتالي الدعوة لفتح باب الترشح للانتخابات خلال أيام.

وأشاد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمجهود الكبير الذي بذلته كافة الجهات المعنية فيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بلائحة اتحاد الكرة التي وافق عليها الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" مشيرا الى أن الدولة المصرية دعمت وتدعم بقوة خارطة الطريق الخاصة باتحاد الكرة حتى 5 يناير المقبل وانتخاب مجلس يقود الاتحاد في السنوات الأربعة المقبلة.

ونجح أشرف صبحي خلال الفترات الماضية في بذل مزيد من الجهد والاتصالات المستمرة مع كافة الأطراف سواء داخل مصر وخارجها ممثلا في الاتحاد الدولي واجتماعات مستمرة مع كافة المسئولين من أجل انهاء خارطة الطريق الخاصة باتحاد الكرة بشكل سريع والوصول الى الانتخابات مثله مثل باقي الهيئات الرياضية والشبابية.

كما حرص الوزير على التواصل المستمر مع الاتحاد الدولي وعقده أكثر من اجتماع مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لعرض كافة الرؤى المختلفة المتعلقة بخارطة الطريق والتأكيد على أهمية تطبيق القانون المصري، وضرورة الوصول إلى مرحلة الانتخابات في أسرع وقت في ظل التقدير المصري الكامل للوائح الاتحاد الدولي، والتأكيد على التعاون المستمر بين مصر وكافة الهيئات الرياضية الدولية.

ووجه صبحي الشكر إلى اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد في المرحلة الحالية برئاسة أحمد مجاهد وأعضاء الجمعية العمومية على التعاون المثمر الذى كلل بالوصول إلى الصيغة النهائية باللائحة الجديدة التي تضمنت كافة التعديلات المهمة الخاصة بعملية الترشيح ومن يحق لهم التقدم بأوراقهم للمنافسة في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن اللائحة تم نشرها في الجريدة الرسمية، وبالتالي سيكون خلال الأيام القليلة القادمة الدعوة لفتح باب الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها المرحلة المقبلة.

وشدد صبحي على أهمية التنسيق الكامل مع كافة الجهات للوصول إلى الصيغة التي تحافظ على اللوائح المصرية مع التقدير الكامل للوائح الدولية والوصول بالرياضة المصرية إلى بر الأمان بعد إجراء الانتخابات في أكثر من 80% من الهيئات الرياضية خلال المرحلة الماضية سواء الأندية أو الاتحادات الرياضية، وهو ما يمثل نجاحا كبيرا في ظل التحديات الكبيرة التي ظهرت في الفترة الأخيرة.