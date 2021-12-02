كأس العرب - حارس لبنان لـ في الجول: درست لاعبي مصر قبل المباراة.. وأشجع الزمالك

كشف مصطفى مطر حارس منتخب لبنان عن أسباب تألقه أمام مصر، وعن كواليس حواره مع محمد الشناوي حارس مصر بعد اللقاء.

مصر فازت على لبنان بهدف مقابل لا شيء في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب.

المباراة شهدت تألق مصطفى مطر، والذي تصدى إلى 9 كرات، كأكثر حراس البطولة تصديا للكرات في الجولة الأولى من البطولة.

وقال مصطفى مطر في تصريحات لـFilGoal.com: "استعددنا كلنا للمباراة كمنتخب، خاصة وأننا كنا سنلعب مع منتخب كبير بقيمة المنتخب المصري، على صعيد الكرة الإفريقية، وحتى على صعيد العالم".

































































وأضاف "شاهدت العديد من الفيديوهات للاعبي المنتخب المصري وطريقة تسديداتهم، وأكبر دليل على ذلك، ضربة الجزاء التي سددها محمد مجدي أفشة التي ذهبت إليها في نفس الزاوية".

واستفاض "تألقي؟ بالتأكيد عمل المدرب وحيد فتال، هو سر تألقي بعد توفيق الله، أنا سعيد للغاية بالمستوى الذي قدمته أمام المنتخب المصري".

وعن حواره مع محمد الشناوي حارس مصر بعد اللقاء، قال مطر "محمد الشناوي قال لي (الله يوفقك، لعبت مباراة كبيرة أمام مصر)، كما أثنى على الأداء المميز الذي قدمته، وأنا أيضا معجب بمستوى الشناوي".

أما عن فريقه المفضل في مصر فقال "أنا زملكاوي. أشجع الزمالك في مصر".

صاحب الـ26 عاما استمر "مدربنا قال لنا بعد المباراة أننا لم نكن في مستوانا خلال أحداث الشوط الأول، في الشوط الثاني قمنا ببعض الخطورة أمام المنتخب المصري، كان يطالبنا بالمزيد في الشوط الأول".

وأتم "البطولة العربية تجربة رائعة للغاية، نحن كأننا في أجواء كأس العالم، بالتأكيد سنستفيد كثيرًا من هذه المشاركة الكبيرة".

ويلعب لبنان مع الجزائر يوم السبت المقبل في الجولة الثانية للبطولة، فيما تلعب مصر مع السودان.

مصطفى مطر يلعب لصفوف العهد اللبناني بداية من الموسم الجاري، وقادما من نادي طرابلس الرياضي اللبناني.