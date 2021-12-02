تقرير سعودي: اتحاد جدة يريد النني في يناير

الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 15:25

كتب : FilGoal

النني

يريد اتحاد جدة استغلال اقتراب انتهاء عقد محمد النني مع أرسنال، وضمه خلال الفترة المقبلة.

وحسب صحيفة المدينة السعودية، فإن اتحاد جدة دخل في مفاوضات مع محمد النني بالفعل، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

عقد محمد النني ينتهي مع أرسنال بنهاية الموسم الجاري، مع تقارير تفيد بتوقف مفاوضات التجديد بين الطرفين.

ولا يلعب النني هذا الموسم بشكل مستمر مع أرسنال، إذ خاض 6 مباريات بمجموع دقائق 221 دقيقة حتى الآن.

صاحب الـ29 عاما يلعب في قارة أوروبا منذ 2013 عبر بوابة بازل، ثم انتقل إلى أرسنال شتاء 2016، قبل أن يخرج معارا بالموسم قبل الماضي إلى بشيكتاش التركي ويعود للفريق قبل بداية الموسم الماضي.

النجم الدولي المصري حقق بطولات كأس إنجلترا مرة، وكأس الدرع الخيرية مرتين رفقة أرسنال.

وربما يتزامل النني مع أحمد حجازي نجم دفاع منتخب مصر في اتحاد جدة، والذي يلعب لهم منذ بداية الموسم الماضي.

ويعد النني أكثر لاعبي الجيل الحالي لمنتخب مصر خوضا للمباريات بـ 82 مباراة. سجل فيهم ثمانية أهداف.

ويحتل اتحاد جدة صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي حتى الآن وبعد مرور 12 جولة برصيد 26 نقطة.

محمد النني أرسنال اتحاد جدة
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