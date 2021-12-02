كرة يد – رحلة الأسطورة لم تنته.. الزمالك يعلن عودة الأحمر لـ منتخب مصر قبل أمم إفريقيا

أعلن الحساب الرسمي لنادي الزمالك عودة أحمد الأحمر قائد فريق اليد إلى منتخب مصر والتراجع عن فكرة الاعتزال الدولي.

وكان الأحمر قد قرر الاعتزال الدولي الصيف الماضي بعد نهاية دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وكان منتخب مصر قد حقق المركز الرابع في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في إنجاز تاريخي للفراعنة.

وكشف الأحمر في وقت سابق عن قراره باعتزال اللعب الدولي عقب كأس العالم في يناير قبل أن يتم تأجيل الأمر إلى أولمبياد طوكيو.

وشدد الأحمر وقتها أن الأمر ليس بسبب أي مشكلة وإنه تحت أمر مصر في أي وقت ولكنه يفضل الراحة وإتاحة الفرصة للاعبين آخرين.

وتستضيف المغرب بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد في الفترة من 13 إلى 23 يناير المقبل.

وكان منتخب مصر قد حقق لقب بطولة إفريقيا الأخيرة في تونس ليرفع رصيده إلى 7 بطولات بالتساوي مع الجزائر وبفارق ثلاث ألقاب عن تونس متصدرة الترتيب.