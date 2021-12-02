كرة سلة - الاتحاد المصري: لن يتم السماح بنزول أي فرد للملعب بدون لقاح من بداية العام

ألزم الاتحاد المصري لكرة السلة كافة أفراد المنظومة بضرورة الحصول على لقاح كورونا قبل شهر يناير المقبل.

وأشار اتحاد السلة إلى أنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء فإنه لم يتم السماح بنزول أي فرد سواء كان لاعبا أو جهاز فني أو حكم إلى أرض الملعب بدون الحصول على لقاح فيروس كورونا.

وجاء نص خطاب الاتحاد إلى الأندية كالآتي:

"بالإشارة إلى خطابنا السابق بتاريخ 15 نوفمبر 2021 إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 2021 والخاص بحظر دخول جميع السادة من الجهات والأجهزة إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض".

"وعلى غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة المسحة وألا يمض على إجرائها أكثر من 3 أيام".

"وقرر مجلس إدارة الاتحاد في جلسته بتاريخ 2 نوفمبر عدم السماح بنزول أي فرد لم يحصل على تطعيم فيروس كورونا لأرض الملعب سواء كان لاعبا أو حكما أو جهاز فني وذلك لما هم فوق الـ18 عاما وذلك اعتبارا أول من يناير 2022".

"برجاء موافتنا بكشوف معتمدة تفيد تفيد إجراء التطعيمات المذكورة وذلك تنفيدا لتعليمات مجلس الوزراء".