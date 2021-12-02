اتحاد الكرة يعلن انتخاب مجلس إدارة جديد يوم 5 يناير المقبل

أعلن اتحاد الكرة المصري، أن مجلس جديد منتخب سيتولى إدارة اتحاد الكرة يوم 5 يناير المقبل.

وقال بيان صادر عن اتحاد الكرة المصري: "تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة الاتحاد الدولي (فيفا) على خارطة الطريق التي رفعها إليه والمؤدية إلى انتخاب مجلس إدارة جديد يتولى إدارة شئون الاتحاد في 5 يناير المقبل موعد انتهاء مهمة اللجنة الثلاثية المكلفة من لإدارة شئون الاتحاد المصري برئاسة أحمد مجاهد".

وأوضح "تضمنت موافقة فيفا ما قام به الاتحاد المصري من دعوة الجمعية العمومية وإجراء بعض التعديلات على بنود اللائحة، كما تضمنت الموافقة أيضًا ما سبق وحدده فيفا من تكليفات للجنة الثلاثية بإدارة العملية الانتخابية المقبلة مع التأكيد على عدم أحقية أعضائها في ترشيح أنفسهم حتى في حالة تقديم استقالاتهم".

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وفي حال إقامة الانتخابات بشكل ناجح، سيكون لاتحاد الكرة مجلس منتخب لأول مرة منذ استقالة مجلس هاني أبو ريدة في أعقاب الخروج من دور الـ 16 في كأس أمم إفريقيا في صيف 2019.

وتولت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني اتحاد الكرة عقب استقالة مجلس هاني أبو ريدة، قبل أن يتولى أحمد مجاهد المهمة بعد انتهاء مدة لجنة الجنايني.