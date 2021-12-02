الهاني سليمان يكشف سبب خسارة سموحة الكبيرة أمام الأهلي

كشف الهاني سليمان حارس نادي سموحة عن سبب خسارة فريقه الكبيرة أمام الأهلي.

وقال الهاني سليمان في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "حتى الدقيقة 35 من المباراة، كانت الأمور جيدة دفاعا وهجوما، وكنا نستحوذ بشكل جيد".

وأضاف "عندما تستقبل هدفا من فريق كبير مثل الأهلي، تشعر أن الأمور باتت سوداء".

الهاني أكمل "الأهلي أضاع ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة. لاعبو الأهلي من أقل فرصة تسجل هدفا، ولديهم القدرة على صناعة الفارق".

واستمر "لم نكن في يومنا رغم أننا بدأنا بشكل جيد. لقد استقبلنا هدفين متتاليين، والتأخر 0-2 أمام الأهلي أمرا صعبا".

وواصل "وعندما قلصنا الفارق، الأهلي أضاف الثالث سريعا، وشعرت بأننا لم نكن في يومنا".

الهاني سليمان أتم بيرسي تاو من أفضل اللاعبين في التحرك. تحركاته ليست طبيعية، وقوي جدا جسديا، ولا يستعجل، ولا يشعر بالخضة أمام المرمى، وتحكمه في الكرة رهيب.. إنه مكسب كبير جدا للأهلي".

الأهلي فاز على سموحة بأربعة أهداف مقابل واحد، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.