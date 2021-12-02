بسبب تخفيض النفقات.. الإسماعيلي يبحث إجراء تغييرات في الجهاز الفني

الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 13:14

كتب : ياسر الشريف

مران الإسماعيلي

يبحث مجلس إدارة نادي الإسماعيلي إجراء بعض التغييرات على الأجهزة المختلفة في الفريق الأول لكرة القدم.

ويأتي قرار مجلس الإدارة بإجراء بعض التغييرات من أجل تخفيض النفقات ولتحقيق رغبات المدير الفني.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الإسماعيلي يناقش موقف عدد من المناصب في الجهاز الفني قبل اتخاذ قراره النهائي.

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وأبرز الأسماء المرشحة للاستبعاد من الجهاز الفني كل من محمد صلاح أبو جريشة مدير الكرة بالفريق وأحمد العجوز المدرب العام وأحمد صالح المدير الإداري ومحمد سالمان إداري الفريق وجمال الطلي أخصائي العلاج الطبيعي.

ويدرس بعد ذلك مجلس الإدارة موقف تلك المناصب من أجل تخفيض النفقات لتحقيق مطالب المدير الفني.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري عقب مرور ست جولات.

وحصد الإسماعيلي نقطتين فقط من تعادلين في أخر مباراتين خاضهم الفريق.

ويتولى الأرجنتيني خوان براون القيادة الفنية للإسماعيلي في أخر ثلاث مباريات وخسر واحدة وتعادل في اثنتين.

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