كأس العرب - أفشة: من المهم أن أضع بصمة في كل بطولة.. أتمنى أن أسجل كذلك في كأس العالم للأندية

الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 12:47

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة - مصر - لبنان - كأس العرب

قال محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الأهلي ومنتخب مصر، إنه دائما يستهدف وضع بصمة في كل بطولة يشارك فيها.

محمد مجدي أفشة

النادي : الأهلي

مصر

وتحدث أفشة عبر موقع فيفا، عقب تسجيله هدف مصر في شباك لبنان والذي حصد به الفراعنة أول 3 نقاط في كأس العرب بقطر قائلا: "من المهم جدا بالنسبة لي كلاعب أن أضع بصمة في كل بطولة أشارك فيها. أحاول بأقصى ما لدي أن أساعد النادي أو المنتخب من أجل تحقيق الإنتصارات وهذا هو الأمر المهم فقط بالنسبة لي".

وأردف "لقد سجلت أهدافا مع النادي في دوري أبطال إفريقيا ومع المنتخب في تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس الأمم الإفريقية واليوم سجلت هدفا في كأس العرب".

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وشدد "العام الماضي لم أسجّل في كأس العالم للأندية ولكن أتمنى أن يُحالفني التوفيق للتسجيل في النسخة المقبلة".

وأتم أفشة "ركلات الجزاء مع المنتخب؟ بصراحة لا أعلم السر وراء هذا الأمر وهو توفيق غير عادي بصراحة. شخصيا أتمنى أن نحصل في كل مباراة على ركلة جزاء وأن نسجلها سواء كنت أنا المنفذ للركلة أو أحد غيري لأنه لا يهمني سوى تحقيق الفوز مع المنتخب سواء كنت أنا صاحب الهدف أو أحد آخر من زملائي."

ويلعب منتخب مصر أمام السودان في السادسة من مساء السبت ضمن مباريات الجولة الثانية.

وفازت مصر على لبنان بهدف مقابل لا شيء على ملعب الثمامة، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب.

سجل أفشة هدف مصر الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

فوز مصر رفع رصيدها إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، خلف الجزائر المتصدرة بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد لبنان عند لا شيء من النقاط في المركز الثالث.

مصر كأس العرب محمد مجدي أفشة
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