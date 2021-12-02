إبراهيموفيتش: ربما أجدد مع ميلان بعد تمديد بيولي.. وإذا لم نفز بلقب فكأننا لم نفعل شيئا

الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 12:45

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

أعرب زلاتان إبراهيموفيتش عن سعادته بالتواجد مع فريق ميلان وألمح إلى إمكانية تجديد تعاقده مع استمرار ستيفانو بيولي في القيادة الفنية.

وسجل إبراهيموفيتش هدفا في فوز ميلان على جنوى بثلاثة أهداف دون مقابل في الدوري الإيطالي.

وقال إبراهيموفيتش لقناة سكاي سبورت: "استمتعت جدا بالمباراة، واتفقنا قبلها على المدة التي سأشارك فيها".

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وأضاف المهاجم السويدي "هؤلاء الرجال يجعلونني استمتع وأشعر بالشباب".

وعن الانتصار ضد جنوى أوضح "ارتكبنا أخطاء كلفتنا المباراتين السابقتين، كان كل ذلك خطأنا وليس ميزة لمنافسينا، لكننا فزنا اليوم ومازلنا هناك".

وبالحديث عن تجديد بيولي مع ميلان الأسبوع الماضي كشف مبتسما "الآن علي أند أجدد".

وتابع "أنا سعيد جدا من أجله لأنه يستحق ذلك، إذا جدد أجدد، بيولي قام بعمل رائع".

واختتم تصريحاته بالحديث عن إمكانية الفوز بالدوري "أنا سعيد للجماهير، منذ سنوات عديدة لم يستمتعوا كما يستمتعون الآن، أريد أن أجعلهم سعداء، إذا لم نفز بأي لقب فلن نفعل أي شيء".

عاد إبراهيموفيتش إلى ميلان لفترة ثانية في يناير 2020، وينتهي تعاقد المهاجم السويدي في نهاية الموسم.

ويبلغ تعاقد إبراهيموفيتش مع ميلان 7 ملايين يورو سنويا، وتشير التقارير إلى رغبة الطرفين في التجديد لموسم آخر حتى عام 2023.

وسجل إبراهيموفيتش ستة أهداف في 12 مباراة مع الروسونيري هذا الموسم.

ميلان إبراهيموفيتش
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