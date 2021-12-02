في الجول يكشف – خارطة طريق انتخابات اتحاد الكرة وموعد تولي المجلس المنتخب

من المنتظر أن تنشر الجريدة الرسمية لائحة اتحاد الكرة، بعد التعديلات، في الساعات المقبلة.

وعلم FilGoal.com في وقت أن اللائحة الجديدة المنتظر نشرها في الجريدة الرسمية ستشهد تعديلات هامة على طريقة إجراء الانتخابات، ومنها إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة المطلقة والتي ستضم رئيس ونائب، و9 أعضاء بينهم إمرأة.

وكذلك، بحسب اللائحة، سيتم تكليف لجنتي الانضباط والاستئناف بالاتحاد بتولي إدارة العملية الانتخابية والتي تشمل عملية فحص أوراق الترشح والانتخاب، بدلًا من اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة.

وبحسب اللائحة المنتظر نشرها، سيتم تطبيق بند الـ8 سنوات على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابقين حال معاودتهم الترشح مرة أخرى، مع إجراء تعديل في شروط الترشح يتيح الفرصة للترشح لكل من له خبرة في مجال كرة القدم دون حصرها في "اللاعبين والحكام والمدربين السابقين وأعضاء مجلس الإدارة".

وبالتالي، من المتوقع أن يفتح اتحاد الكرة الباب للترشح للانتخابات بعد إقرار اللائحة ونشرها في الجريدة الرسمية.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن التوجه الحالي هو إجراء انتخابات اتحاد الكرة يوم 5 يناير، وهو نفس موعد انتهاء فترة عمل اللجنة التي يرأسها أحمد مجاهد.

وفي حال إقامة الانتخابات بشكل ناجح، سيكون لاتحاد الكرة مجلس منتخب لأول مرة منذ استقالة مجلس هاني أبو ريدة في أعقاب الخروج من دور الـ 16 في كأس أمم إفريقيا في صيف 2019.