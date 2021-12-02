عموتة عن تصريحاته حول بنشرقي: الزمالك من كبار القارة ولم أقصد الإساءة

شرح الحسين عموتة مدرب منتخب المغرب للمحليين، تصريحاته حول أشرف بنشرقي لاعب الزمالك.

أشرف بنشرقي النادي : الزمالك الزمالك

عموتة صرح في وقت سابق "كأس العرب ستكون فرصة لبنشرقي لكي يظهر بشكل جيد، ولينتقل لفريق أكبر. الزمالك فريق كبير لكن يمكن أن ينتقل لفريق أكبر أيضا".

وقال عموتة في تصريحات لصحيفة "LE 360" المغربية: "لم أقصد الإساءة لنادي الزمالك طبعا. الزمالك فريق كبير، وكنت قريبا من تدريبه قبل 4 سنوات".

وأضاف "الزمالك من كبار قارة إفريقيا. أتمنى لهم التوفيق، سواء في وجود بنشرقي أو بدونه".

المغرب تشارك في بطولة كأس العرب حاليا بقيادة الحسين عموتة مدرب منتخب المحليين.

وفاز المغرب على فلسطين بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب.

وينتهي تعاقد بنشرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري. وتجري إدارة النادي الأبيض مفاوضات مع النجم المغربي بالوقت الحالي من أجل تمديد تعاقده.