وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية يرفعان الإيقاف عن اتحاد رفع الأثقال

الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 11:20

كتب : هاني العوضي

محمد إيهاب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة رفع الإيقاف عن اتحاد رفع الأثقال، بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية، بعد انتهاء فترة الإيقاف الخاصة بالاتحاد دوليا.

وقال بيان صادر عن وزارة الرياضة: "تلقى الاتحاد المصرى لرفع الأثقال بريد إلكتروني رسمي من الاتحاد الدولى لرفع الأثقال يفيد برفع الإيقاف عن الاتحاد المصرى وأحقيته في المشاركة في النشاط الدولى لرفع الأثقال".

وأضاف "وذلك بعد قيام وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية بتكثيف جهودهم في استيفاء كافة المتطلبات والتي تمت من خلال العديد من المخاطبات مع الاتحاد الدولى لرفع الأثقال ومنها سداد الغرامات الموقعة على الجانب المصرى".

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وأتم "وتكثف وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية في الوقت الحالي جهودها بشأن سرعة انهاء إجراءات مشاركة منتخب مصر في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال والمقرر أقامتها بدولة أوزبكستان خلال الفترة من 5 حتى 15 ديسمبر 2021".

وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قد عاقب الاتحاد المصري بالإيقاف لمدة عامين عام 2016، بسبب ثبوت تعاطي 4 لاعبين للمنشطات في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للناشئين.

وبسبب الإيقاف لم يشارك منتخب مصر في بطولة العالم لرفع الأثقال عام 2017.

وثبت مرة أخرى تعاطي بعض الرباعين المصريين للمنشطات خلال دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت قبل عدة شهور في المغرب ومن بينهم سارة سمير الحاصلة على برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

قدمت اللجنة الأولمبية المصرية بطعن لمحكمة التحكيم الرياضية (كاس) ضد القرار بسبب أن واقعة تعاطي الناشئين للمنشطات كانت عام 2016 وإذا تم تنفيذ القرار على الاتحاد المصري وقتها لكان انتهى الإيقاف في الوقت الحالي ومن ثم يحق لمنتخب رفع الأثقال المصري المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 وهو ما لم يحدث.

ولكن الآن، انتهت كل المعوقات بشأن المشاركات الدولية للاعبي رفع الأثقال المصريين.

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