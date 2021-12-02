كأس العرب - المنتخب يبدأ استعداداته لـ السودان.. وحسم موقف حمدي فتحي قبل المران

الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 10:55

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

يبدأ منتخب مصر لكرة القدم استعداداته لمواجهة السودان في الجولة الثانية من كأس العرب بخوض مران في السادسة من مساء اليوم الخميس.

وكان منتخب مصر قد تغلب على لبنان بهدف دون مقابل في افتتاح مبارياته بكأس العرب.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن خوض المنتخب مرانا أمس الأربعاء عقب انتهاء مباراته مع لبنان على ملعب المباراة.

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وشارك في ذلك المران جميع اللاعبين الذين لم يشاركوا بها أو شاركوا في جزء منها.

ومن المقرر أن يكون تدريب اليوم مغلقا حسب الترتيبات الإعلامية للبطولة.

بينما تدريب غد الجمعة والذي يسبق المباراة مفتوحا لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام، يسبقه مؤتمر صحفي لكارلوس كيروش المدير الفني وأحمد حجازي مدافع الفريق.

ويلعب منتخب مصر أمام السودان في السادسة من مساء السبت ضمن مباريات الجولة الثانية.

ومن المقرر أن يشارك في مران اليوم جميع اللاعبين باستثناء حمدي فتحي الذي سيخضع لفحوصات طبية.

ويتم حسم موقف حمدي فتحي من التدريبات والمباراة المقبلة على ضوء نتيجة الفحوصات الطبية.

مصر منتخب مصر السودان لبنان كأس العرب
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