كأس العرب - المنتخب يبدأ استعداداته لـ السودان.. وحسم موقف حمدي فتحي قبل المران

يبدأ منتخب مصر لكرة القدم استعداداته لمواجهة السودان في الجولة الثانية من كأس العرب بخوض مران في السادسة من مساء اليوم الخميس.

وكان منتخب مصر قد تغلب على لبنان بهدف دون مقابل في افتتاح مبارياته بكأس العرب.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن خوض المنتخب مرانا أمس الأربعاء عقب انتهاء مباراته مع لبنان على ملعب المباراة.

وشارك في ذلك المران جميع اللاعبين الذين لم يشاركوا بها أو شاركوا في جزء منها.

ومن المقرر أن يكون تدريب اليوم مغلقا حسب الترتيبات الإعلامية للبطولة.

بينما تدريب غد الجمعة والذي يسبق المباراة مفتوحا لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام، يسبقه مؤتمر صحفي لكارلوس كيروش المدير الفني وأحمد حجازي مدافع الفريق.

ويلعب منتخب مصر أمام السودان في السادسة من مساء السبت ضمن مباريات الجولة الثانية.

ومن المقرر أن يشارك في مران اليوم جميع اللاعبين باستثناء حمدي فتحي الذي سيخضع لفحوصات طبية.

ويتم حسم موقف حمدي فتحي من التدريبات والمباراة المقبلة على ضوء نتيجة الفحوصات الطبية.