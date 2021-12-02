موعد مباريات اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021.. قمة في إنجلترا والدرجة الثانية

الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 10:17

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد

تشهد منافسات بطولة كأس العرب راحة من المباريات اليوم الخميس بينما تختتم منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

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الدوري الإنجليزي

يستضيف توتنام فريق برينتفورد في التاسعة والنصف من مساء اليوم.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن 2 بريميوم ضمن لقاءات الجولة 14 من المسابقة.

وتختتم منافسات الجولة بقمة إنجليزية بين مانشستر يونايتد وأرسنال في العاشرة والربع مساء على ملعب أولد ترافورد.

وتذاع القمة الإنجليزية على قناة بي إن 1 بريميوم.

الدرجة الثانية

تقام ظهر اليوم الخميس منافسات مجموعة بحري في الدرجة الثانية للدوري المصري.

ويحل الأولمبي متصدر الترتيب ضيفا على صيد المحلة في الثانية والنصف عصرا، بينما حرس الحدود ثاني الترتيب يستضيف ألعاب دمنهور.

الدوري الإيطالي

يستضيف تورينو فريق إمبولي في السابعة والنصف بينما يحل أودينيزي ضيفا على لاتسيو في العاشرة إلا ربع مساء في ختام مباريات الجولة 15.

أرسنال مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية
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