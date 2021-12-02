بعد الاحتفال بالليلة الذهبية.. باريس سان جيرمان يتعادل سلبيا مع نيس

الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 00:58

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان ضد نيس

بعد الاحتفال بفوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية، وجيانلويجي دوناروما بجائزة أفضل حارس من فرانس فوتبول، تعادل باريس سان جيرمان مع نيس 0-0 في الجولة 16 من الدوري الفرنسي.

ودفع ماوريسيو بوتشيتينو بتشكيله الأساسي، في وجود ليونيل ميسي وكيليان مبابي وأنخيل دي ماريا، الذي خرج بديلا وحل محله ماورو إيكاردي، في ظل غياب نيمار للإصابة.

ولكن رغم السيطرة على الاستحواذ بنسبة 70%، وتسديد 22 كرة حول مرمى نيس، إلا أن سان جيرمان فشل في التسجيل.

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وبتلك النقطة، حافظ نيس على المركز الرابع بـ 27 نقطة.

أما باريس سان جيرمان فواصل تصدره للبطولة بـ 41 نقطة.

ولا يشكل التعادل أزمة كبيرة لفريق العاصمة، حيث يتصدر بفارق 12 نقطة عن مارسيليا، وللأخير مباراة أقل.

باريس سان جيرمان نيس
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