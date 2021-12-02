صالح جمعة: فايلر ظلمني.. ووقوف الأهلي بجانبي دفعني لهذا القرار

الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 00:22

كتب : FilGoal

بيراميدز - سيراميكا كليوباترا - صالح جمعة

يرى صالح جمعة صانع ألعاب سيراميكا كليوباترا، أن ريني فايلر المدير الفني السابق للأهلي ظلمه كثيرا، مشددا أنه يطمح للعودة للمنتخب بعد تعافيه من إصابة القطع في وتر أكيليس.

صالح جمعة

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
الأهلي

وقال جمعة في تصريحات لقناة المحور: "أمامي شهرين وأعود للملاعب. المنتخب الآن مختلف ومفتوح للاعبين خارج الأهلي والزمالك. أول 3 أشهر بعد العودة فترة هامة لي لأن كيروش ينظر لكل اللاعبين ويحب اللاعبين الحريفة".

وأوضح "طوال وقتي في الأهلي كان الحديث معي إيجابي. حتى عندما يحدث تعنيف يكون (بيني وبينهم)".

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وشدد "فايلر ظلمني. كنت ألعب بشكل جيد مع لاسارتي وأشارك في كل المباريات. فايلر أخرجني خارج القائمة دائما، منذ اليوم الأول، بعد أن كنت رقم 1 في مركزي وجدت نفسي خارج القائمة".

وكشف "حدثت مشكلة بيني وبين فايلر بعد ذلك بعد أن أخرجني من التقسيمة وكنت اللاعب الوحيد خارجها. شعرت بإهانة ومنذ ذلك الوقت تدربت لمدة 6 أشهر في الجيم. لم ألعب في حياتي مباراة كاملة في الأهلي وتم انتقادي بعدها".

وأردف "عندما تولى موسيماني المسؤولية جلس معي وشرح لي ما يحتاجه مني، وأن رئيس النادي محمود الخطيب أبلغه بأن يفعل ما يشاء في الفريق وأنه، أي موسيماني، يريدني في الفريق".

وأتم "غبت عن نهائي دوري الأبطال ضد الزمالك بسبب إصابتي بكورونا، وبعدها تحدث معي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وقال لي إن ناصر ماهر سيعود وأنهم سيساعدوني في الخروج لإعارة للتشيك. رفضت ذلك وطلبت فسخ التعاقد بالتراضي ووقعت بالتنازل عن كل مستحقاتي لأنني تذكرت مساندة الأهلي لي كثيرا ووقوفهم بجانبي طوال 5 سنوات كنت فيهم بالنادي".

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