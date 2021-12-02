الانتصار الخامس على التوالي.. بنزيمة يقود ريال مدريد للفوز على بلباو

الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 00:06

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

حقق ريال مدريد فوزه الخامس على التوالي في الدوري الإسباني بعد التغلب على أتليتك بلباو بهدف دون مقابل.

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وسجل كريم بنزيمة هدف ريال مدريد الوحيد في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 36 نقطة ليغرد في الصدارة منفردا بعد خوض 15 مباراة.

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وسيطر ريال مدريد على الكرة منذ بداية المباراة بحثا عن التقدم المبكر.

وباغت ويليامز دفاعات ريال مدريد بتسدية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 22 ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لتيبو كورتوا.

وسدد توني كروس تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها حارس مرمى بلباو بنجاح.

وافتتح كريم بنزيمة التسجيل في الدقيقة 40 بعد متابعة تصويبة قوية من ماركو أسينسيو من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى أتليتك بلباو وارتدت إلى مودريتش الذي سدد الكرة وصلت إلى بنزيمة الذي لم يتردد في تصويبها داخل المرمى.

وفي الشوط الثاني تبادل الفريقين السيطرة على الكرة في محاولة من ريال مدريد لتعزيز التقدم وأتليتك بلباو من أجل التعادل.

وتصدى كورتوا لتسديدة رائعة من ويليامز مهاجم أتليتكو مدريد في الدقيقة 76 ليمنع هدف التعادل.

وحافظ ريال مدريد على تقدمه حتى نهاية المباراة ليضيف ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده وينفرد بصدارة ترتيب الدوري.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ريال سوسيداد مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة الدوري.

الدوري الإسباني ريال مدريد كريم بنزيمة
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