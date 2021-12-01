الدوري الإيطالي - ميلان يعود للانتصارات بثلاثية في شباك جنوى.. ونابولي يتعثر أمام ساسولو

استعاد ميلان نغمة الانتصارات من جديد في الدوري الإيطالي وفاز على جنوى بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 15 من مسابقة الدوري.

وفي نفس الجولة تعثر نابولي أمام ساسولو ليشتعل صراع الصدارة، وتعادل نابولي وساسولو بهدفين لكل منهما.

وحافظ نابولي على الصدارة رغم التعادل برصيد 36 نقطة، بينما رفع ميلان رصيده إلى 35 نقطة ليتقاسم الصدارة ويأتي إنتر في المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

وكان ميلان قد تعثر في أخر ثلاث جولات بتعادل ضد إنتر وخسارتين أمام ساسولو وفيورنتينا قبل أن يستعيد توازنه بالفوز على جنوى.

وافتتح زلاتان إبراهيموفيتش التسجيل لصالح ميلان في الدقيقة العشارة قبل أن يعزز جونيور ميسياس تقدم الروسونيري بهدف آخر في الدقيقة 47 مع نهاية الشوط الأول.

وقتل ميسياس حظوظ جنوى بهدف ثالث لصالح ميلان في الدقيقة 61 ليضمن نقاط اللقاء لصالح ميلان.

أما نابولي فكسر التعادل السلبي للشوط الأول بهدفين متتاليين في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني.

وافتتح فابيان رويز التسجيل لنابولي في الدقيقة 51 قبل أن يضيف دينيس ميرتينز الثاني في الدقيقة 60.

وشهدت أخر 20 دقيقة صحوة من أصحاب الأرض وقلص سكاماكا النتيجة بهدف أول لساسولو في الدقيقة 72 قبل أن يعادل فيراري النتيجة في الدقيقة 89.

وبلغت الإثارة ذروتها بتسجيل دريفيل الهدف الثالث لساسولو في الدقيقة 93 قبل أن تعود تقنية الفيديو وتلغي الهدف بسبب خطأ.

ويلعب نابولي مباراته المقبلة ضد أتالانتا مساء السبت ضمن مباريات الجولة 16 بينما يستضيف ميلان فريق ساليميتانا.