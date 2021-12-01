الشناوي عن التأهل لكأس العالم: أمامنا كأس العرب وأمم إفريقيا للتفكير فيهما أولا

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 23:32

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كأس العرب - محمد الشناوي

قال محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر إن الفراعنة لا يفكرون الآن في التأهل لكأس العالم 2022 بقدر تفكيرهم في بطولتي كأس العرب وأمم إفريقيا 2021.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

مصر

جاء ذلك في حديثه عقب فوز منتخب مصر على لبنان اليوم الأربعاء بهدف دون رد في أولى جولات كأس العرب ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتحدث الشناوي لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "لا نفكر الآن في كأس العالم، أمامنا كأس العرب وكأس أمم إفريقيا للتفكير فيهما أولا".

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وأضاف "وبعد ذلك علينا التفكير في تصفيات كأس العالم وسنعمل على التواجد في المونديال".

ويستعد منتخب مصر لملاقاة السودان السبت المقبل في ثاني جولات كأس العرب.

ومن المقرر أن تقام المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال في شهر مارس المقبل.

الشناوي مصر منتخب مصر كأس العرب
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