كأس العرب – مهاجم السعودية: الأداء لا يفيد بدون نتيجة

قال عبد الله الحمدان مهاجم منتخب السعودية إن تقديم أداء قوي دون الحصول على نتيجة لا يفيد وذلك عقب الهزيمة من الأردن.

وهُزم منتخب السعودية من الأردن بهدف دون رد في الجولة الأولى من كأس العرب ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وقال الحمدان لقناة "الكأس" القطرية عقب المباراة: "الكرة فوز وخسارة، تحكمنا في أغلب مجريات المباراة لكن لا أستطيع القول بأننا حصلنا على فرص حقيقية".

وواصل "وكان الأفضل مما كان والقادم أفضل".

وأتم "الأداء دون الحصول على نتيجة لا يفيد".

ويستعد منتخب السعودية لملاقاة فلسطين السبت المقبل في الجولة الثانية من البطولة.

ويتصدر منتخب المغرب المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن الأردن.