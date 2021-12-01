كأس العرب - بدر بانون: لم نصل للأداء الذي نطمح إليه

على الرغم من الفوز برباعية إلا أن بدر بانون قائد ومدافع منتخب المغرب الرديف يؤمن أنهم لم يصلوا للمستوى المنشود بعد.

بدر بانون النادي : الأهلي المغرب

وفاز المغرب على فلسطين برباعية دون رد اليوم الأربعاء في افتتاح الجولة الأولى من كأس العرب.

وتحدث بدر بانون لموقع "البطولة" المغربي قائلا: "لم نصل للأداء الذي كنا نطمح إليه وسنحاول تصحيح الأخطاء لنكون عند حسن ظن الجمهور المغربي".

وواصل "لنا شرف اللعب أمام الجمهور المغربي اليوم وسعيد أننا لم نخيب ظنهم والأهم تحقيقنا للثلاث نقاط".

ويتصدر منتخب المغرب المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن ملاحقه الأردن.

ويلاقي منتخب المغرب منافسه الأردن السبت المقبل في الجولة الثانية.