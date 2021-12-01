في الجول يكشف – الأسماء المرشحة لمعاونة كارتيرون في الزمالك

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 23:10

كتب : إبراهيم رمضان

باتريس كارتيرون في مؤتمر تقديم قميص الزمالك الجديد مع شركة تيمبو

وضع مسؤولو نادي الزمالك عدة أسماء، في القائمة النهائية لمنصبي المدرب العام والمدرب المساعد في الزمالك.

ومن المنتظر، حسبما علم FilGoal.com، عرض تلك الأسماء على المدير الفني باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، فور عودته من إجازته إلى القاهرة.

بالنسبة لمنصب المدرب العام، وضع مسؤولو النادي أسماء عبد الحميد بسيوني المدير الفني السابق لطلائع الجيش، ومدربا الفريق السابقين، والشقيقين، أيمن عبد العزيز وأمير عبد العزيز، ومحمد صبري نجم الفريق السابق، ضمن المرشحين ليكون أحدهم الرجل الثاني خلف كارتيرون، بعد أشهر من رحيل أسامة نبيه عن المنصب.

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وبالنسبة لمنصب المدرب المساعد، وضع مسؤولو الزمالك كل من أمير عزمي مجاهد وأحمد عبد الرؤوف وأحمد مجدي وأحمد عبد المقصود، كمرشحين للمنصب الخالي حاليا في جهاز كارتيرون.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد صرح في مؤتمر صحفي عقب عودته لرئاسة النادي: " سيكون هناك مدرب عام ومدرب مساعد وتم الاتفاق مع كارتيرون على ذلك، سيتم عرض عدد من الأسماء عليه لاختيار من يريده منهم للتواجد في الجهاز المعاون".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في الدوري بـ 13 نقطة، من 6 مباريات في الدوري.

الزمالك باتريس كارتيرون في الدوري
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